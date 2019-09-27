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Дальнее зарубежье 27.09.2019 14:19

В Египте арестовали 2 тыс. участников антиправительственных манифестаций - ТВ

Около двух тысяч демонстрантов были арестованы в Египте на прошлой неделе в связи с акциями протеста против президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

По данным телеканала, протестующие призывали ас-Сиси уйти в отставку.

Также сообщается, что власти Египта заблокировали новостные сайты и ограничили доступ к мессенджерам.

Среди причин, побудивших недовольных на акции протеста, "Аль-Джазира" называет коррупцию и ухудшение экономической ситуации в стране.

В свою очередь президент Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу заявил об отсутствии причин для беспокойства в связи со складывающейся в Египте обстановкой.

"Причин волноваться нет. Благодаря египтянам Египет - сильная страна", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные после возвращения из Нью-Йорка с Генассамблеи ООН.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПРОТЕСТЫ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]