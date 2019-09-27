В Египте арестовали 2 тыс. участников антиправительственных манифестаций - ТВ

Около двух тысяч демонстрантов были арестованы в Египте на прошлой неделе в связи с акциями протеста против президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".
По данным телеканала, протестующие призывали ас-Сиси уйти в отставку.
Также сообщается, что власти Египта заблокировали новостные сайты и ограничили доступ к мессенджерам.
Среди причин, побудивших недовольных на акции протеста, "Аль-Джазира" называет коррупцию и ухудшение экономической ситуации в стране.
В свою очередь президент Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу заявил об отсутствии причин для беспокойства в связи со складывающейся в Египте обстановкой.
"Причин волноваться нет. Благодаря египтянам Египет - сильная страна", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные после возвращения из Нью-Йорка с Генассамблеи ООН.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку и Бухарест обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики – МИД Азербайджана
Модернизация БММТП позволит отказаться от строительства второго терминала
ЦБ Азербайджана планирует 30 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Минздрав построит Санаторно-реабилитационный центр в пос. Шувеляны
Минэкологии установит автоматизированные пункты мониторинга загрязнения воздуха в крупных городах Азербайджана
Катар планирует разрешить иностранным болельщикам покупать алкоголь во время ЧМ-2022
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями
Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго