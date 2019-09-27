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СНГ 27.09.2019 14:30

Путин пока не принял решения, ехать ли ему на похороны Ширака

В Кремле пообещали проинформировать журналистов, если президент РФ Владимир Путин примет решение поехать на похороны скончавшегося накануне экс-президента Франции Жака Ширака.

"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания. Пока нет четкого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого президент будет принимать решение", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ШИРАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]