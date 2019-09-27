Путин пока не принял решения, ехать ли ему на похороны Ширака

В Кремле пообещали проинформировать журналистов, если президент РФ Владимир Путин примет решение поехать на похороны скончавшегося накануне экс-президента Франции Жака Ширака.
"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания. Пока нет четкого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого президент будет принимать решение", - добавил он.
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