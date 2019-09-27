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Спорт 27.09.2019 13:34

Катар планирует разрешить иностранным болельщикам покупать алкоголь во время ЧМ-2022

Катарские власти готовятся продавать алкоголь в специально отведенных местах для иностранных болельщиков во время проведения финальных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщила арабская служба Sky News, организаторы чемпионата, признавая Катар "консервативной и смиренной" страной, в которой алкоголь не является частью культуры, в то же время отмечают, что гостеприимство также является частью культурных традиций страны.

По их словам, в Катаре алкогольные напитки не так легко доступны, как "в других местах", но они постараются сделать так, чтобы иностранным болельщикам его можно было приобрести в специальных точках.

При этом катарские представители подчеркивают, что эти точки будут находиться за пределами мест скопления людей.

В настоящее время алкоголь в Катаре продается в специализированных магазинах и ресторанах при гостиницах. С 1 января 2019 года налог на продажу алкоголя вырос на 100%.

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Тэги: КАТАР, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]