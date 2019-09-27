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Регион 27.09.2019 13:40

Возобновление авиасообщения с Грузии может произойти "в свое время", после создания условий для этого - Песков

В Кремле надеются на создание "в свое время" подходящих условий для возобновления авиасообщения с Грузией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В свое время, мы надеемся, что будут созданы необходимые и подходящие условия для возобновления авиасообщения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как в Кремле относятся к идее возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Песков напомнил, что авиасообщение с Грузией было именно приостановлено, а не отменено навсегда.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" заявил, что считает правильным возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. "Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что всегда выступал за то, "чтобы мы с Грузией дружили".

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]