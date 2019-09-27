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Дальнее зарубежье 27.09.2019 15:18

Джулиани грозит предоставить доказательства незаконного влияния Украины на выборы в США в 2016 году

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда... не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не обвинял Украину в незаконном влиянии на выборы 2016 года, когда такие факты были представлены. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!" - написал Джулиани в своем твиттере в пятницу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, США, ВЫБОРЫ, ДЖУЛИАНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]