ЦБ Азербайджана планирует 30 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 30 сентября 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
«ЦБА 30 сентября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней» - отметили в банке.
На предыдущем аукционе –23 сентября - ЦБА привлек 100 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 30 сентября установлен 6,26%-7,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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