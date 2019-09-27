Минэкологии установит автоматизированные пункты мониторинга загрязнения воздуха в крупных городах Азербайджана

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана направит 3,1 млн манатов на закупку оборудования и лаборатории для оперативного проведения мониторинга состояния окружающей среды.
Согласно материалам www.tender.gov.az, для этих целей министерство с ООО «Albatros Heltker» подписало два контракта.
Первый контракт стоимостью 2 млн 401,965 тыс. манатов предусматривает установку автоматизированных пунктов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах (Баку, Сумгайыт, Гянджа).
Второй контракт, стоимостью 698,04 тыс. манатов, предусматривает закупку передвижной лаборатории оперативного контроля компонентов окружающей среды, на территориях где отсутствуют стационарные наблюдательные пункты.
Б.Рустамбеков
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