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Экология 27.09.2019 14:48

Минэкологии установит автоматизированные пункты мониторинга загрязнения воздуха в крупных городах Азербайджана

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана направит 3,1 млн манатов на закупку оборудования и лаборатории для оперативного проведения мониторинга состояния окружающей среды.

Согласно материалам www.tender.gov.az, для этих целей министерство с ООО «Albatros Heltker» подписало два контракта.

Первый контракт стоимостью 2 млн 401,965 тыс. манатов предусматривает установку автоматизированных пунктов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах (Баку, Сумгайыт, Гянджа).

Второй контракт, стоимостью 698,04 тыс. манатов, предусматривает закупку передвижной лаборатории оперативного контроля компонентов окружающей среды, на территориях где отсутствуют стационарные наблюдательные пункты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]