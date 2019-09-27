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Регион 27.09.2019 14:58

Иран готов начать переговоры по ядерной программе "через час" после снятия санкций - Рухани

Тегеран готов к возобновлению переговоров в формате 5+1 незамедлительно, но лишь после того, как будут сняты санкции, сообщил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани в эфире иранского телевидения.

"Мы полностью готовы к переговорам, но не под санкциями и давлением, - сказал он. - Я сообщил европейским лидерам, что мы готовы к переговорам в формате 5+1 в течение часа. Необходимо устранить этот губительный климат, и я буду готов к переговорам уже через час".

"Иран никогда не страшился и не избегал переговоров", - отметил Рухани, комментируя итоги поездки и встреч на Генеральной Ассамблее ООН.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]