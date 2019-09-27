Тегеран готов к возобновлению переговоров в формате 5+1 незамедлительно, но лишь после того, как будут сняты санкции, сообщил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани в эфире иранского телевидения.

"Мы полностью готовы к переговорам, но не под санкциями и давлением, - сказал он. - Я сообщил европейским лидерам, что мы готовы к переговорам в формате 5+1 в течение часа. Необходимо устранить этот губительный климат, и я буду готов к переговорам уже через час".

"Иран никогда не страшился и не избегал переговоров", - отметил Рухани, комментируя итоги поездки и встреч на Генеральной Ассамблее ООН.