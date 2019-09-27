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Здравоохранение 27.09.2019 15:11

Минздрав построит Санаторно-реабилитационный центр в пос. Шувеляны

Министерство здравоохранения Азербайджана привлекло компанию «IBA GROUP» в качестве подрядчика по проектированию и строительству Санаторно-реабилитационного центра (СРЦ) в бакинском поселке Шувеляны.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «IBA GROUP» подписан контракт на подготовку проектно-сметной документации и на начало строительства СРЦ (геолого-инженерные работы, подготовка проектно-сметной документации и авторский надзор).

Стоимость контракта – 225 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦЕНТР, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]