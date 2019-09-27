Минздрав построит Санаторно-реабилитационный центр в пос. Шувеляны

Министерство здравоохранения Азербайджана привлекло компанию «IBA GROUP» в качестве подрядчика по проектированию и строительству Санаторно-реабилитационного центра (СРЦ) в бакинском поселке Шувеляны.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «IBA GROUP» подписан контракт на подготовку проектно-сметной документации и на начало строительства СРЦ (геолого-инженерные работы, подготовка проектно-сметной документации и авторский надзор).
Стоимость контракта – 225 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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