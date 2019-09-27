Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в ярмарке активной занятости, организованной под девизом «Первый шаг в карьере», для студентов и выпускников БГУ.

Это мероприятие, было организовано Государственной службой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики совместно с БГУ, с целью поддержать выход студентов и выпускников университета на рынок труда, а также помочь им наладить отношения с работодателями.

Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell активно поддерживает молодежь в получении образования и развитии карьеры. Компания принимает активное участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди успешно прошедшие собеседование, получили возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell признается даже на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell была названа «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Награда была вручена компанией Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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