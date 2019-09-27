Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в ярмарке активной занятости, организованной под девизом «Первый шаг в карьере», для студентов и выпускников БГУ.
Это мероприятие, было организовано Государственной службой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики совместно с БГУ, с целью поддержать выход студентов и выпускников университета на рынок труда, а также помочь им наладить отношения с работодателями.
Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell активно поддерживает молодежь в получении образования и развитии карьеры. Компания принимает активное участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди успешно прошедшие собеседование, получили возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.
***
О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell признается даже на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell была названа «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Награда была вручена компанией Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку и Бухарест обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики – МИД Азербайджана
Модернизация БММТП позволит отказаться от строительства второго терминала
ЦБ Азербайджана планирует 30 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Минздрав построит Санаторно-реабилитационный центр в пос. Шувеляны
Минэкологии установит автоматизированные пункты мониторинга загрязнения воздуха в крупных городах Азербайджана
Катар планирует разрешить иностранным болельщикам покупать алкоголь во время ЧМ-2022
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Саудовская Аравия начинает выдачу виз иностранным туристам
Джулиани грозит предоставить доказательства незаконного влияния Украины на выборы в США в 2016 году
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго