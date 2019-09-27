Президент Киргизии заявил о необходимости устранения торговых барьеров в ЕАЭС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном в Бишкеке призвал к устранению торговых барьеров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе главы республики.

"Президент Киргизии еще раз отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества стран и углубления интеграции в рамках ЕАЭС, устранения имеющихся барьеров и преград во взаимной торговле. За пятилетний период существования ЕАЭС доказал свою состоятельность и эффективность как экономическое интеграционное объединение", - заявили в пресс-службе.

Со своей стороны Саркисян отметил, что пять лет назад были определенные предположения относительно того, как будут защищены национальные интересы стран в рамках ЕАЭС.

"Система полностью отлажена, для решения отдельных возникающих вопросов принимаются оперативные меры", - приводит слова главы ЕЭК пресс-служба президента Киргизии.

На встрече Жээнбеков поздравил Саркисяна с успешным проведением международного форума "Евразийская неделя-2019" в Бишкеке. Президент Киргизии выразил уверенность в том, что форум внесет значительный вклад в практическую реализацию намеченных планов по развитию бизнеса на евразийском пространстве, заявили в пресс-службе.

Участники встречи также обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета и международного форума "Транзитный потенциал Евразийского континента", которые пройдут в Ереване 1 октября.

Международный деловой форум "Евразийская неделя-2019" прошел в Бишкеке 25-27 сентября. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.