Президент Киргизии заявил о необходимости устранения торговых барьеров в ЕАЭС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном в Бишкеке призвал к устранению торговых барьеров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе главы республики.
"Президент Киргизии еще раз отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества стран и углубления интеграции в рамках ЕАЭС, устранения имеющихся барьеров и преград во взаимной торговле. За пятилетний период существования ЕАЭС доказал свою состоятельность и эффективность как экономическое интеграционное объединение", - заявили в пресс-службе.
Со своей стороны Саркисян отметил, что пять лет назад были определенные предположения относительно того, как будут защищены национальные интересы стран в рамках ЕАЭС.
"Система полностью отлажена, для решения отдельных возникающих вопросов принимаются оперативные меры", - приводит слова главы ЕЭК пресс-служба президента Киргизии.
На встрече Жээнбеков поздравил Саркисяна с успешным проведением международного форума "Евразийская неделя-2019" в Бишкеке. Президент Киргизии выразил уверенность в том, что форум внесет значительный вклад в практическую реализацию намеченных планов по развитию бизнеса на евразийском пространстве, заявили в пресс-службе.
Участники встречи также обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета и международного форума "Транзитный потенциал Евразийского континента", которые пройдут в Ереване 1 октября.
Международный деловой форум "Евразийская неделя-2019" прошел в Бишкеке 25-27 сентября. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
ООН готов внести вклад в мирное урегулирование карабахского конфликта – Гуттереш
Алиев назначил новых послов Азербайджана в Греции, Индонезии и Мексике
Суд Лиона аннулировал побратимство 2 городов Франции с городами в оккупированном Арменией Карабахе – МИД Азербайджана
Турецкая Ronesans инвестирует $1,4 млрд в нефтехимическое производство
Нефть растеряла рост на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке
Страховщики в Азербайджане в январе-августе увеличили премии по ОСАГО на 4,6%, выплаты – на 26,3%
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-августе совершили операций посредством банковских карт почти на $507 млн
Минздрав построит Санаторно-реабилитационный центр в пос. Шувеляны
Минэкологии установит автоматизированные пункты мониторинга загрязнения воздуха в крупных городах Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась международная книжная ярмарка
Caspian Energy Kazakhstan организовал первый CEO Lunch Aktau
Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго