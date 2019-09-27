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СНГ 27.09.2019 19:46

Обеспечение безопасности после прекращения действия ДРСМД и сирийское урегулирование обсудил Путин с постоянными членами СБ - Кремль

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивалось также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета", - сказал Песков.

Кроме того, сообщил он, состоялся обмен мнениями о различных аспектах обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД, в том числе и с учетом недавно направленных лидерам ведущих стран Европы и Азии посланий на эту тему.

Во встрече участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]