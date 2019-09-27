Абашидзе подтвердил, что Россия летом 2019г намеревалась отменить визовый режим с Грузией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил информацию главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что минувшим летом Россия была готова отменить визы для граждан Грузии.

Как рассказал Абашидзе в пятницу в интервью грузинской газете "Резонанси", бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече с ним говорил, что в связи с визовым режимом рассматривалось "сделать определенные шаги и упростить процесс, однако события 20 июня вызвали изменение решения".

По словам Абашидзе, в связи с визовым режимом грузинская сторона еще в 2011 году приняла решение об отмене виз для граждан России. "Какой визовый режим изберет Россия для граждан Грузии, это должна решить российская сторона", - сказал он.

При этом спецпредставитель грузинского премьера отметил, что с 2015 года Россия в определенной степени смягчила визовые требования, хотя затем были заявления, что российская сторона собиралась упростить или отменить визовый режим.

"Я слышал от Карасина такие комментарии, что с точки зрения визового режима предусматривалось сделать какие-то шаги, но за этим не последовали соответствующие шаги", - сказал Абашидзе.

На вопрос, известно ли ему кто заменит Карасина в формате их встреч и переговоров в Праге, Абашидзе отметил, что грузинская сторона пока не имеет об этом официальную информацию.

25 сентября глава МИД РФ в интервью "Коммерсанту" заявил, что Россия была готова к отмене виз для граждан Грузии уже летом 2019 года, отметив, что это решение было уже "на выходе".

"Оно было непростым. Процесс его подготовки был по понятным причинам сложным. Но в итоге Владимир Путин принял решение, что мы на это пойдем, чтобы народы общались, налаживались контакты, развивался туризм. Эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад... Я надеюсь, что лишь отбросила. В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела", - сказал С.Лавров.

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.