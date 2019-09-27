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Дальнее зарубежье 27.09.2019 20:14

Компании США потеряли $223 млрд за пять лет из-за "токсичной" атмосферы в офисе - исследование

Текучесть кадров, вызванная напряженной обстановкой на рабочем месте, лишила американские компании почти четверти триллиона долларов за прошедшие пять лет, показали результаты исследования, опубликованного Обществом управления человеческими ресурсами (Society for Human Resource Management, SHRM, штат Вирджиния).

Согласно исследованию, текучесть кадров из-за "токсичной" атмосферы в офисе стоила американским компаниям $223 млрд за прошедшие пять лет, что на 24% больше по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год.

Этот показатель может продолжить расти в связи с нынешней политической ситуацией в США, считает SHRM.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса на этой неделе распространил документ от информатора, согласно которому Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа.

"Разногласия, которые мы уже наблюдаем на рабочем месте, усилились в несколько раз", - сказал президент и главный исполнительный директор SHRM Джонни Тейлор-младший, которого цитирует MarketWatch, на следующий день после объявления Пелоси.

Растущая напряженность в коллективе в связи с политическими спорами вынуждает сотрудников отдела кадров брать на себя новые обязанности, отмечается в исследовании.

"Мы должны разбираться с политическими спорами на работе, хотя раньше HR-менеджеры никогда этим не занимались", - сказал Тейлор.

Опубликованное в прошлом году исследование кадрового агентства Robert Half International показало, что 22% сотрудников вступали в "оживленные дискуссии с коллегами" в ходе последних президентских выборов в США. Еще 15% сказали, что их продуктивность упала из-за разговоров о политике.

Специалисты горячей линии SHRM в нынешнем году уже получили 60 тыс. запросов о том, как реагировать на политические дискуссии на рабочем месте, сказал директор отдела обработки информации SHRM Александр Алонсо. Этот показатель составляет 10% от общего числа звонков, полученных в текущем году.

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Тэги: США, РАБОТА, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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