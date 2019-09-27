Безнаказанность репрессий в Венесуэле вынудила ЕС ввести дополнительные санкции, объяснила Могерини

Народ Венесуэлы продолжает сталкиваться с драматической ситуацией, и последствия кризиса несут серьезные риски для стабильности в региональном масштабе, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"На политическом поле устранение институциональных сдержек и противовесов подорвало демократию и верховенство закона, в то время как репрессии, в том числе против членов Национального собрания, и серьезные нарушения прав человека происходят безнаказанно", - говорится в заявлении Могерини, распространенном в Брюсселе.

Она отметила, что в связи с этим ЕС решил применить дополнительные адресные ограничительные меры в отношении "семи сотрудников сил безопасности и разведки, причастных к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека".

Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом Управления Верховного комиссара по правам человека ООН в его усилиях по защите прав человека и основных свобод всех венесуэльцев. "ЕС подчеркивает необходимость полного выполнения всей совокупности рекомендаций доклада ООН по правам человека", - добавила она.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам указала на обеспокоенность Евросоюза временным приостановлением переговоров, проводимых в Осло, и призвала вернуться к инклюзивным, заслуживающим доверия и серьезным переговорам на основе ранее согласованной повестки дня.

"ЕС вновь заявляет о своей готовности внести вклад в содействие созданию благоприятных условий для такого процесса посредством Международной контактной группы, в том числе путем сотрудничества с другими соответствующими субъектами международного сообщества в целях создания вспомогательной основы", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

По ее словам, "переговорный процесс, ведущий к прозрачным и контролируемым на международном уровне президентским выборам, восстановление государственной власти и пакет гарантий, обеспечивающих политическое сосуществование, являются важными элементами преодоления кризиса".

Могерини указала на то, что "целенаправленные ограничительные меры ЕС не затрагивают население и могут быть отменены в свете прогресса, достигнутого в восстановлении демократии, верховенства закона и прав человека в Венесуэле".

При этом, отметила высокий представитель ЕС, "решение гуманитарной и социальной чрезвычайных ситуаций в Венесуэле является неотложным и назревшим".

"ЕС считает жизненно важным увеличение и ускорение скоординированной помощи как внутри страны, так и за ее пределами. В этом контексте в конце октября ЕС проведет Международную конференцию солидарности по вопросу о венесуэльском кризисе беженцев и мигрантов", - сообщила Могерини.

Совет ЕС принял в пятницу решение о расширении списка лиц, подвергнутых ограничительным мерам Евросоюза, на семь представителей венесуэльских сил безопасности и разведки. "Указанные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание авуаров. Лица, внесенные в список, причастны к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека", - сказано в коммюнике Совета ЕС.