Российское высшее образование наиболее востребовано у граждан Казахстана

Наибольший интерес российское образование вызывает у граждан Казахстана, сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.
"Среди десяти стран, которые наиболее заинтересованы в наших образовательных услугах, есть Китай, но он не на первом месте. Где-то на седьмом месте находится Индия. На первом месте у нас Казахстан. И, в основном, в эту десятку входят страны бывшего СССР", - сказала Бочарова в пятницу в ходе Межрегионального экспортного форума - 2019, проходящего в Перми.
По ее словам, российское образование по-прежнему ценится.
В настоящее время, уточнила она, среди иностранцев самыми востребованными направлениями являются медицина, инженерные специальности и IT.
Бочарова добавила, что к 2024 году перед министерством стоит задача увеличить количество иностранных студентов в два раза.
Федеральный проект "Экспорт образования" национального проекта "Образование" предусматривает увеличение числа иностранных студентов до 435 тыс. к 2024 году. Общий бюджет проекта определен на уровне более 107,4 млрд рублей.
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