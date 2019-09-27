Российское высшее образование наиболее востребовано у граждан Казахстана

Наибольший интерес российское образование вызывает у граждан Казахстана, сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.

"Среди десяти стран, которые наиболее заинтересованы в наших образовательных услугах, есть Китай, но он не на первом месте. Где-то на седьмом месте находится Индия. На первом месте у нас Казахстан. И, в основном, в эту десятку входят страны бывшего СССР", - сказала Бочарова в пятницу в ходе Межрегионального экспортного форума - 2019, проходящего в Перми.

По ее словам, российское образование по-прежнему ценится.

В настоящее время, уточнила она, среди иностранцев самыми востребованными направлениями являются медицина, инженерные специальности и IT.

Бочарова добавила, что к 2024 году перед министерством стоит задача увеличить количество иностранных студентов в два раза.

Федеральный проект "Экспорт образования" национального проекта "Образование" предусматривает увеличение числа иностранных студентов до 435 тыс. к 2024 году. Общий бюджет проекта определен на уровне более 107,4 млрд рублей.