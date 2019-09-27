Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0264 GBR   2.0958 TRY   0.2994

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.09.2019 20:42

Российское высшее образование наиболее востребовано у граждан Казахстана

Наибольший интерес российское образование вызывает у граждан Казахстана, сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.

"Среди десяти стран, которые наиболее заинтересованы в наших образовательных услугах, есть Китай, но он не на первом месте. Где-то на седьмом месте находится Индия. На первом месте у нас Казахстан. И, в основном, в эту десятку входят страны бывшего СССР", - сказала Бочарова в пятницу в ходе Межрегионального экспортного форума - 2019, проходящего в Перми.

По ее словам, российское образование по-прежнему ценится.

В настоящее время, уточнила она, среди иностранцев самыми востребованными направлениями являются медицина, инженерные специальности и IT.

Бочарова добавила, что к 2024 году перед министерством стоит задача увеличить количество иностранных студентов в два раза.

Федеральный проект "Экспорт образования" национального проекта "Образование" предусматривает увеличение числа иностранных студентов до 435 тыс. к 2024 году. Общий бюджет проекта определен на уровне более 107,4 млрд рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНОСТРАНЦЫ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ


Похожие новости


Россия готова увеличить объемы госстипендий для студентов из Азербайджана – Матвиенко Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования Россия заинтересована в подготовке квалифицированных кадров для преподавания русского языка в Азербайджане – посол в Баку Россия продолжит направлять в школы Таджикистана своих преподавателей, сообщил Медведев Более 30% состава руководства Азербайджана имеет российское образование – депутат парламента Президент Российской академии образования посетила русский центр в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]