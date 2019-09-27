МИД РФ отказывается увязывать ситуацию вокруг программы Малахова с межгосударственными отношениями России и Киргизии

МИД РФ заявил, что ситуация вокруг программы телеведущего Андрея Малахова не имеет отношения к двусторонним связям России и Киргизии.

"Точка зрения Андрея Малахова - это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что представителя посольства РФ не вызывали в МИД Киргизии в связи с программой Малахова. "В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале "Россия", - пояснили в МИД.

Утром в пятницу МИД Киргизии сообщил о вызове советника-посланника российского посольства в Бишкеке в министерство, где ему была выражена озабоченность высказываниями телеведущего Андрея Малахова о ДТП в Москве, в совершении которого обвинили гражданина Киргизии.

"26 сентября в МИД Киргизии вызван советник-посланник посольства России. Представителем МИД республики выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - говорилось в сообщении киргизского МИД.

В ходе встречи было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Акбаров. На следующий день Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал Акбарова по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Малахов в своей программе "Прямой эфир" негативно высказался о виновнике ДТП, что вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии. Те посчитали, что российский телеведущий фактически обвинил Акбарова в убийстве, и потребовали от него извинений.

Со своей стороны, посольство России в Киргизии заявило, что "Малахов - не наш герой. Легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ".

Позднее в пятницу Малахов выразил сожаление по поводу того, что его высказывания в передаче были неправильно поняты киргизскими гражданами. "Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", - сообщил Малахов изданию "StarHit".

По его словам, он никогда не мог представить, что "личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии". "За пару суток я получил более 20 тысяч откликов на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" о странной смерти сына олигарха - колбасного короля Владимира Маругова - Александра", - рассказал Малахов.

"Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более 10 национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней понять, почему погиб ее сын", - пояснил Малахов.

"Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства - перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам", - сказал журналист.

Он добавил, что выполнил часть своей журналисткой работы: "Впервые Татьяна Маругова (мать погибшего мотоциклиста) услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а его представителя".