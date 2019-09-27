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Дальнее зарубежье 27.09.2019 18:21

Трамп назвал демократов партией бездельников

Президент США Дональд Трамп в пятницу подверг критике Демократическую партию США, обвинив ее в безделье.

"Демократов теперь следует знать как партию бездельников", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Глава Белого дома регулярно критикует демократов. Он указывал, что они не предпринимают никаких действий для непосредственного решения проблем, а лишь ведут против него "охоту на ведьм".

Слова Трампа прозвучали на фоне решения членов Демократической партии инициировать расследование в отношении президента США из-за ситуации вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Ранее на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

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Тэги: ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]