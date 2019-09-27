Нефть растеряла рост на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

Нефтяной рынок снижается в пятницу на фоне признаков некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 составляет $62,31 за баррель, что на $0,43 (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $56,39 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость контракта опускалась до $54,75 за баррель.
Таким образом, нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в этом месяце, пишет агентство Bloomberg.
Как сообщило агентство ранее со ссылкой на неназванные источники, власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена.
"В ответ на жест хуситов Эр-Рияд согласился на ограниченный режим прекращения огня - в четырех районах, включая йеменскую столицу Сану, контролируемую хуситами с 2014 года", - пишет Bloomberg.
При этом, по данным источников, в случае успеха этих начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.
Перспектива прекращения огня в Йемене, вероятно, позволит ослабить политическую напряженность в регионе после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, отмечает агентство.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.
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