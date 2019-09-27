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ТЭК 27.09.2019 19:42

Нефть растеряла рост на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

Нефтяной рынок снижается в пятницу на фоне признаков некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 составляет $62,31 за баррель, что на $0,43 (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $56,39 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость контракта опускалась до $54,75 за баррель.

Таким образом, нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в этом месяце, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщило агентство ранее со ссылкой на неназванные источники, власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена.

"В ответ на жест хуситов Эр-Рияд согласился на ограниченный режим прекращения огня - в четырех районах, включая йеменскую столицу Сану, контролируемую хуситами с 2014 года", - пишет Bloomberg.

При этом, по данным источников, в случае успеха этих начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Перспектива прекращения огня в Йемене, вероятно, позволит ослабить политическую напряженность в регионе после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, отмечает агентство.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]