Турецкая Ronesans инвестирует $1,4 млрд в нефтехимическое производство

Турецкая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Ronesans планирует построить комплекс по производству полипропилена за $1,4 млрд, говорится в сообщении компании.

Мощность завода составит 450 тыс. тонн в год.

Партнером по проекту выступят алжирская Sonatrach и корейская GS E & C. Лицензиарами проекта будут UOP Honeywell (США) и нидерландская LyondellBasel.

Завод разместится в нефтехимической промышленной зоне в турецком городе Джейхан.

Запуск производства намечен на 2023 год. Ronesans станет первым инвестором в новой промышленной зоне.

Проект позволит заместить пятую часть от импорта полипропилена в Турцию, говорится в пресс-релизе.

Ronesans Holding, учрежденный в 1993 году Э.Ылыджаком, предоставляет услуги в качестве генподрядчика и инвестора в 24 странах. Холдинг в основном работает в таких сферах, как строительство и недвижимость, энергетика, здравоохранение