Турецкая Ronesans инвестирует $1,4 млрд в нефтехимическое производство

Турецкая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Ronesans планирует построить комплекс по производству полипропилена за $1,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Мощность завода составит 450 тыс. тонн в год.
Партнером по проекту выступят алжирская Sonatrach и корейская GS E & C. Лицензиарами проекта будут UOP Honeywell (США) и нидерландская LyondellBasel.
Завод разместится в нефтехимической промышленной зоне в турецком городе Джейхан.
Запуск производства намечен на 2023 год. Ronesans станет первым инвестором в новой промышленной зоне.
Проект позволит заместить пятую часть от импорта полипропилена в Турцию, говорится в пресс-релизе.
Ronesans Holding, учрежденный в 1993 году Э.Ылыджаком, предоставляет услуги в качестве генподрядчика и инвестора в 24 странах. Холдинг в основном работает в таких сферах, как строительство и недвижимость, энергетика, здравоохранение
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