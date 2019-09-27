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ТЭК 27.09.2019 20:08

Турецкая Ronesans инвестирует $1,4 млрд в нефтехимическое производство

Турецкая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Ronesans планирует построить комплекс по производству полипропилена за $1,4 млрд, говорится в сообщении компании.

Мощность завода составит 450 тыс. тонн в год.

Партнером по проекту выступят алжирская Sonatrach и корейская GS E & C. Лицензиарами проекта будут UOP Honeywell (США) и нидерландская LyondellBasel.

Завод разместится в нефтехимической промышленной зоне в турецком городе Джейхан.

Запуск производства намечен на 2023 год. Ronesans станет первым инвестором в новой промышленной зоне.

Проект позволит заместить пятую часть от импорта полипропилена в Турцию, говорится в пресс-релизе.

Ronesans Holding, учрежденный в 1993 году Э.Ылыджаком, предоставляет услуги в качестве генподрядчика и инвестора в 24 странах. Холдинг в основном работает в таких сферах, как строительство и недвижимость, энергетика, здравоохранение

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Тэги: ТУРЦИЯ, RONESANS, НЕФТЕХИМИЯ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]