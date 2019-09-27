Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0264 GBR   2.0958 TRY   0.2994

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.09.2019 21:00

Экс-президент Молдавии Лучинский допрошен по делу о краже $1 млрд из банковской системы, у него прошли обыски

Сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии в пятницу провели обыск в доме и кабинете бывшего президента Молдавии Петра Лучинского, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного ведомства Кэтэлина Богонос.

"Обыски и другие следственные мероприятия проведены в рамках расследования дела о банковском мошенничестве", - сказала Богонос "Интерфаксу".

В рамках мероприятий Лучинский дал показания в качестве подозреваемого по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы.

Имя второго президента Молдавии Петра Лучинского фигурировало в отчете детективного агентства "Kroll" в качестве одного из бенефициаров денежных средств, украденных из банковской системы. Он был акционером банка "Unibank", основным владельцем которого был бизнесмен Илан Шор, сбежавший из Молдавии после смены власти.

На этой неделе прокуратура активизировала свои действия в расследовании банковского мошенничества. Обыски были проведены также у других акционеров банков, причастных к краже миллиарда долларов: у депутатов от партии Шора Марины Таубер, Регины Апостоловой, Петра Жардана. С них парламент снял депутатский иммунитет, в их отношении ведутся следственные мероприятия. Апостоловой запрещен выезд из страны, а Таубер находится под домашним арестом.

Известный молдавский предприниматель Илан Шор был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других - "Banca Sociala" и "Unibank".

Ряд активистов партии Шора, а также Петр Лучинский и бывший глава агентства "Спутник-Молдова" Владимир Новосадюк числились среди акционеров банков Шора, и на их имя выдавались кредиты, которые не были возвращены банкам.

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда долларов, что составляло более 20% ВВП Молдавии.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 лет тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.

14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию, Плахотнюк, Шор и их ближайшее окружение покинули Молдавию. МВД предполагает, что Плахотнюк находится в США, а Шор - в Израиле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБЫСК, ДОПРОС


Похожие новости


Додон заверяет, что потребителям в Молдавии не будут повышать цены на газ Президент Молдавии утвердил возврат к пропорциональной системе выборов Президент Молдавии не исключает пересмотра договоренностей с МВФ о повышении налогов Президент Додон считает, что новым генпрокурором Молдавии не должен стать иностранец Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США Марш 16 июня в Кишиневе нацелен на мирную передачу власти в Молдавии. заверяет президент Додон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]