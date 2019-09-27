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Дальнее зарубежье 27.09.2019 20:11

Трамп в связи со скандалом вокруг разговора с Зеленским заявил, что президенты США теперь вообще не смогут разговаривать с лидерами других стран

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что скандал вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американским лидерам в будущем вообще нельзя будет разговаривать с зарубежными коллегами.

"Если даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим, то тогда по сути это будет означать, что будущим президентам США вообще нельзя будет разговаривать с иностранными лидерами", - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Ранее Трамп неоднократно называл ситуацию вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским "охотой на ведьм". Он отмечал, что их телефонный разговор был "идеальным".

Западные СМИ сообщали, что, по их данным, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма этой беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Ранее на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗГОВОР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]