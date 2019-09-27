Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0264 GBR   2.0958 TRY   0.2994

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.09.2019 20:54

Кабул и ряд провинций Афганистана частично остались без электричества из-за боев

Кабул и несколько провинций Афганистана оказались частично обесточены, сообщили вечером в пятницу местные СМИ со ссылкой на энергетическую компанию Афганистана.

Как пояснили в компании, поставки импортируемого электричества в Кабул и несколько афганских провинций прерваны из-за продолжающихся боевых действий. До решения проблемы афганская столица будет получать электроэнергию из внутренних ресурсов: тепловой станции Тарахель и гидроэлектростанций Наглу и Сароби.

"Уважаемые абоненты, пожалуйста, соблюдайте осторожность и избегайте ненужного потребления электроэнергии. Сотрудники и инженеры энергетической компании пытаются разрешить ситуацию как можно скорее, по мере возможности", - приводят СМИ обращение энергетиков.

Кабул и несколько провинций Афганистана остались без света накануне президентских выборов. Ранее, 15 сентября подача поставляемой из Таджикистана электроэнергии в Кабул и 11 провинций страны была прервана после того как боевики взорвали несколько опор линий электропередач в пригороде Пули-Хумри, (административный центр провинции Баглан на севере страны). Тогда энергетикам удалось решить проблему в течение нескольких дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЙНА, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ


Похожие новости


ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну", утверждают в афганской полиции Карзай считает, что война в Афганистане ведется в интересах Запада Обама пообещал завершить войну в Афганистане в 2014 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]