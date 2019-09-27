ООН готов внести вклад в мирное урегулирование карабахского конфликта – Гуттереш

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил генсека ООН Антонио Гуттереша принять 25-26 октября 2019 года участие в саммите глав государств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Такое предложение Э.Мамедъяров сделал А.Гутеррешу на встрече в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД.

«На встрече также обсуждался ход урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров проинформировал генсека ООН о текущей ситуации вокруг урегулирования конфликта и о последней встрече с армянским коллегой в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отмечается в сообщении.

Мамедъяров еще раз подтвердил необходимость выполнения Арменией требований по освобождению оккупированных территорий Азербайджана и возвращению сотни тысяч азербайджанских беженцев в свои дома.

«А.Гутерреш в свою очередь отметил, что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта и выразил готовность ООН всегда вносить вклад в развитие мирного процесса», - отмечается в пресс-релизе.

Н.Аббасова