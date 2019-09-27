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Карабахский конфликт 27.09.2019 21:24

ООН готов внести вклад в мирное урегулирование карабахского конфликта – Гуттереш

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил генсека ООН Антонио Гуттереша принять 25-26 октября 2019 года участие в саммите глав государств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Такое предложение Э.Мамедъяров сделал А.Гутеррешу на встрече в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД.

«На встрече также обсуждался ход урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров проинформировал генсека ООН о текущей ситуации вокруг урегулирования конфликта и о последней встрече с армянским коллегой в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отмечается в сообщении.

Мамедъяров еще раз подтвердил необходимость выполнения Арменией требований по освобождению оккупированных территорий Азербайджана и возвращению сотни тысяч азербайджанских беженцев в свои дома.

«А.Гутерреш в свою очередь отметил, что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта и выразил готовность ООН всегда вносить вклад в развитие мирного процесса», - отмечается в пресс-релизе.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, ООН, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]