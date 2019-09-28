Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0264 GBR   2.0958 TRY   0.2994

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.09.2019 05:20

SEC оштрафовала Fiat на $40 млн из-за завышения показателей продаж

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала американского автопроизводителя FCA US LLC и его материнскую компанию Fiat Chrysler Automobiles NV за то, что они вводили в заблуждение инвесторов относительно количества новых автомобилей, продаваемых ими ежемесячно клиентам в США.

FCA US и Fiat Chrysler согласились выплатить $40 млн для урегулирования претензий, не признавая и не опровергая претензии, сообщается в пресс-релизе SEC.

В решении комиссии говорится, что между 2012 годом и 2016 годом FCA US ежемесячно публиковала пресс-релизы, в которых были ложные данные о числе проданных машин и ложные сведенья о длительности беспрерывного роста продаж в годовом сравнении, хотя фактически этот период был прерван в сентябре 2013 года.

FCA US и Fiat Chrysler включали эти пресс-релизы в официальные документы, которые направлялись в SEC.

Комиссия указывает, что FCA US завышал показатели продаж, платя дилерам, чтобы они сообщали неверные данные. При этом компания вела базу данных о реальных, но непубликуемых объемах продаж, которую сотрудники часто называли "копилкой". В те месяцы, когда показатель фактических продаж демонстрировал снижение или не достигал целевых значений, компания "залезала в копилку" и предоставляла данные о старых продажах, как если бы они только что произошли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, FIAT, SEC, ШТРАФ


Похожие новости


Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей в США из-за ошибки в ПО Fiat собирается завершить слияние с Chrysler в 2014 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]