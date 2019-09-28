SEC оштрафовала Fiat на $40 млн из-за завышения показателей продаж

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала американского автопроизводителя FCA US LLC и его материнскую компанию Fiat Chrysler Automobiles NV за то, что они вводили в заблуждение инвесторов относительно количества новых автомобилей, продаваемых ими ежемесячно клиентам в США.

FCA US и Fiat Chrysler согласились выплатить $40 млн для урегулирования претензий, не признавая и не опровергая претензии, сообщается в пресс-релизе SEC.

В решении комиссии говорится, что между 2012 годом и 2016 годом FCA US ежемесячно публиковала пресс-релизы, в которых были ложные данные о числе проданных машин и ложные сведенья о длительности беспрерывного роста продаж в годовом сравнении, хотя фактически этот период был прерван в сентябре 2013 года.

FCA US и Fiat Chrysler включали эти пресс-релизы в официальные документы, которые направлялись в SEC.

Комиссия указывает, что FCA US завышал показатели продаж, платя дилерам, чтобы они сообщали неверные данные. При этом компания вела базу данных о реальных, но непубликуемых объемах продаж, которую сотрудники часто называли "копилкой". В те месяцы, когда показатель фактических продаж демонстрировал снижение или не достигал целевых значений, компания "залезала в копилку" и предоставляла данные о старых продажах, как если бы они только что произошли.