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Дальнее зарубежье 28.09.2019 09:47

Очередные президентские выборы начались в Афганистане с опозданием на час

В Афганистане в субботу начались очередные выборы президента страны.

"В 7 часов утра по местному времени в 34 провинциях страны должны были открыться 5373 избирательных центров. Однако процесс голосования даже в тех участках, где обеспечены все необходимые условия, начался с опозданием на час", - передают местные СМИ.

Ранее глава Независимой избирательной комиссии Хава Алам Нуристани сообщила, что 445 из 5373 избирательных центров в стране будут закрыты из-за угроз безопасности.

Сама Нуристани проголосовала утром в субботу в Кабуле в лицее Амони. В этом же месте, как отмечается, зарегистрирован в качестве избирателя действующий глава государства и кандидат в президенты Мухаммад Ашраф Гани, его прибытия на участке ждут в ближайшее время.

В том же лицее Амони также уже проголосовал бывший глава управления национальной безопасности страны Масум Станекзай.

Афганские СМИ сообщают, что действующий премьер-министр и другой кандидат в президенты Абдулла Абдулла проголосует в лицее Нодирия.

Всего среди претендентов на пост президента Афганистана 16 человек, в том числе нынешний глава государства и действующий премьер.

Ранее движение "Талибан" пригрозило сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

В свою очередь министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что для обеспечения безопасности и порядка на выборах по стране привлечено до 72 тыс. сотрудников национальных сил обороны и безопасности. Кроме того, по данным МВД, ещё от 20 тыс. до 30 тыс. военных будут готовы прийти им на помощь в качестве подкрепления.

Действующий премьер-министр Афганистана и кандидат в президенты Абдулла призвал движение Талибан" отказаться от насилия в день выборов.

"Обращаюсь к талибам в качестве гражданина страны и как избиратель, угроза в отношении невинных граждан не показывает вашу силу. Потери невинных граждан не принесут вам благ и не способствуют достижению ваших целей", - отметил премьер.

Абддулла также призвал все государственные структуры и их служащих не вмешиваться в избирательный процесс ради обеспечения прозрачных и честных выборов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, НАЧАЛО


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