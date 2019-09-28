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Регион 28.09.2019 10:50

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценивает факт состоявшейся 26 сентября в Нью-Йорке после многолетнего перерыва встречи глав грузинского и российского МИД.

"В тексте выступления (на 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН) я сказала ясно, что для страны, у которой есть конфликт такого типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути - один, это войны, военный путь, от которого мы отказались; второй, это путь диалога и дипломатии. Нельзя, чтобы Грузия не попыталась использовать этот путь и была бы замкнутой в себе", - сказала Зурабишвили журналистам в субботу, комментируя состоявшуюся в Нью-Йорке при посредничестве Швейцарии грузино-российскую министерскую встречу.

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

По её мнению, Грузия не находится и никогда не останется "один на один" с Россией без поддержки со стороны международных партнеров.

Также Зурабишвили прокомментировала высказывание Лаврова о том, что Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией". "Русофобских настроений в Грузии нет и никогда не было" - сказала она.

По ее словам, в Грузии есть политическое напряжение, связанное с существующей ситуацией с Абхазией и Южной Осетией.

"Примером этому является то, что полтора миллиона российских туристов посетили Грузию в прошлом году, и не было ни одного инцидента. Остальное - это политическая напряженность, которая явно существует между двумя странами", - сказала Зурабишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]