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Происшествия 28.09.2019 11:12

Четыре человека погибли в ДТП в Тамбовской области

На трассе Р22 "Каспий" в Тамбовской области четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП случилось около половины девятого утра в субботу, на 350 км. автодороги в Первомайском районе. Столкнулись автомобили Ssangyong и Geely, в результате ДТП автомобиль Geely сгорел, погиб водитель. В другом автомобиле погибли три человека, в живых осталось только женщина-пассажирка. Она доставлена в мичуринскую больницу.

На месте работают наряды полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]