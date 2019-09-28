Четыре человека погибли в ДТП в Тамбовской области

На трассе Р22 "Каспий" в Тамбовской области четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП случилось около половины девятого утра в субботу, на 350 км. автодороги в Первомайском районе. Столкнулись автомобили Ssangyong и Geely, в результате ДТП автомобиль Geely сгорел, погиб водитель. В другом автомобиле погибли три человека, в живых осталось только женщина-пассажирка. Она доставлена в мичуринскую больницу.
На месте работают наряды полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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