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Дальнее зарубежье 28.09.2019 11:33

Трамп сообщал Лаврову и Кисляку, что не думал о российском вмешательстве в президентские выборы в США - газета

Президент США Дональд Трамп в 2017 году в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним российским послом в США Сергеем Кисляком в Белом доме заявлял, что не думал о вмешательстве со стороны России в президентские выборы в США 2016 года, сообщает американская газета The Washington Post.

"Официальные представители Белого дома были особенно разочарованы заявлениями Трампа о выборах, поскольку оказалось, что президент оставил без внимания Россию в связи с нападками, замышленными для того, чтобы помочь ему победить на выборах", - приводит The Washington Post слова троих бывших официальных представителей США.

"Кажется, Трамп предлагал России вмешиваться в выборы и в других странах", - добавили собеседники издания.

"Один бывший высокопоставленный представитель американских властей сообщил, что Трамп регулярно вставал на защиту действий России, заявляя, даже в частном порядке, что ни одна страна не является безупречной. "Он всегда защищал Россию", - сказал этот человек", - пишет The Washington Post.

"Трамп прилюдно высмеивал расследование в отношении России, называя его политически мотивированным, и говорил, что сомневается в том, что Москва вмешивалась в выборы", - отмечает The Washington Post.

При этом "к моменту встречи с Лавровым и Кисляком, высшие чины американской разведки информировали Трампа о российской операции", подчеркивает газета.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в отношении Трампа в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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