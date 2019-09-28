В южнокорейском порту горит судно с нефтепродуктами, есть пострадавшие

Взрыв, последовавший за сильным пожаром, прогремел в субботу в южнокорейском порту Ульсан на судне, груженом нефтепродуктами, пострадали девять из 25 членов команды, сообщает южнокорейский телеканал YTN.
По его данным, все члены команды - иностранцы, в их числе граждане России и Филиппин. Пострадали ли российские граждане, не сообщается.
Все члены команды спасены, отмечает телеканал.
Между тем, пожар перекинулся еще на одно судно.
В настоящее время пожарные пытаются сдержать пламя и предотвратить его дальнейшее распространение.
Служащие береговой охраны устанавливают точную причину происшествия.
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