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Происшествия 28.09.2019 11:55

В южнокорейском порту горит судно с нефтепродуктами, есть пострадавшие

Взрыв, последовавший за сильным пожаром, прогремел в субботу в южнокорейском порту Ульсан на судне, груженом нефтепродуктами, пострадали девять из 25 членов команды, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По его данным, все члены команды - иностранцы, в их числе граждане России и Филиппин. Пострадали ли российские граждане, не сообщается.

Все члены команды спасены, отмечает телеканал.

Между тем, пожар перекинулся еще на одно судно.

В настоящее время пожарные пытаются сдержать пламя и предотвратить его дальнейшее распространение.

Служащие береговой охраны устанавливают точную причину происшествия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПОРТ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]