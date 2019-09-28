Тюмень поставит в Азербайджан электропогружные скважинные насосы «Шлюмберже»

Азербайджан приобретет нефтегазовое оборудование у тюменских производителей, сообщают российские СМИ.

Такая договоренность была достигнута в ходе бизнес-миссии в Тюменскую область руководителей «Азнефтемаш» и нефтяной компании «Global Energy Azerbaijan» и ряда других предприятий Азербайджана.

В частности достигнуты договоренности о развитии экспортных отношений с заводом «ГМС-Нефтемаш» и предприятием Тюменские насосы «Шлюмберже». По итогам переговоров Тюмень будет поставлять в Азербайджан электропогружные скважинные насосы и запасные части к ним.

Как сообщалось ранее, ОАО «Азнефтемаш» заинтересована в приобретении электропогружных скважинных насосов завода «Тюменские насосы «Шлюмберже», запасных частей буровых насосов и узлов станков-качалок российского производства.

Завод «Азнефтемаш» основан в 1953 году, в 1999 году преобразовалось в акционерное общество открытого типа.

На заводе производятся буровые устройства, техника специального назначения, задвижки высокого давления и прочие инструменты. На заводе работают 980 работников. Оборудования используются в нефтяной и газовой промышленности Азербайджанской Республики и стран СНГ.

Наряду с основными производственными отраслями в предприятии функционируют сталеплавильные цеха и лаборатория, отвечающая современным требованиям.

Б.Рутамбеков