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Дальнее зарубежье 28.09.2019 13:00

ВВС Афганистана ликвидировали на северо-западе страны 14 боевиков и главаря талибов в уезде Чимтал

На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара ВВС страны ликвидирован назначенный талибами глава уезда Чимтал, сообщили в пресс-центре 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии.

"Теневой глава уезда Чимтал провинции Балх Гол Наби Мубариз и 14 сопровождавших его боевиков были ликвидированы вечером в пятницу на территории уезда Чимтал, после того как колонна вооруженной группы была опознана и атакована с воздуха авиацией афганской национальной армии", - сообщили в пресс-центре в субботу.

По данным военных, в ходе авиаудара ранения получили 20 боевиков.

В пресс-центре добавили, что боевики намеревались атаковать избирательные участки на территории уезда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]