ВВС Афганистана ликвидировали на северо-западе страны 14 боевиков и главаря талибов в уезде Чимтал

На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара ВВС страны ликвидирован назначенный талибами глава уезда Чимтал, сообщили в пресс-центре 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии.
"Теневой глава уезда Чимтал провинции Балх Гол Наби Мубариз и 14 сопровождавших его боевиков были ликвидированы вечером в пятницу на территории уезда Чимтал, после того как колонна вооруженной группы была опознана и атакована с воздуха авиацией афганской национальной армии", - сообщили в пресс-центре в субботу.
По данным военных, в ходе авиаудара ранения получили 20 боевиков.
В пресс-центре добавили, что боевики намеревались атаковать избирательные участки на территории уезда.
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