Режиссёр и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер в субботу.
"После продолжительной болезни от нас ушёл Марк Анатольевич", - сообщил Варшавер.
Он уточнил, что о месте и времени прощания с артистом будет известно позже.
20 августа Захаров был госпитализирован с воспалением лёгких в одну из столичных больниц. После его выписали из больницы.
Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актёрский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Им постановлено почти 50 театральных постановок. Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен". Был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.
Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремией СССР (1987), Госпремией Российской Федерации (1992, 1997, 2002). Является обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского.
За выдающийся вклад в развитие театрального искусства был награжден театральной премией "Золотая маска". Обладатель премий "Хрустальная Турандот", "Чайка". Награжден спецпризом кинопремии "Золотой орел" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".
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