Бывший мэр Еревана Захарян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями

Бывшему мэру Еревана Ерванду Захаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, ему грозит лишение свободы до шести лет, сообщает Специальная следственная служба Армении.
По данным службы, Захарян и бывший начальник управления по архитектуре и градостроительству ереванской мэрии Арсен Лалаянц в 2008 году преднамеренно отделили от "Парка Победы" включенную в зеленую зону общественного назначения территорию площадью в 10 тыс. кв. м, после чего продали ее ЗАО "Гостиница Голден Пелес".
"Один кв. м. был продан за 16 тыс. 476 драмов (около $35 - ИФ). После этого компания заложила территорию в одном из банков, получив кредит в размере $2,8 млн. В дальнейшем в результате изменения пунктов соглашения между банком и компанией сумма сотрудничества составила $25,3 млн, что в 70 раз превышает сумму приобретения данного участка территории", - отметили в следственной службе.
Согласно сообщению, Захаряну и Лалаянцу предъявлено обвинение по ч.2 ст.308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет).
Захарян был мэром Еревана в 2003-2009 гг. В 2009-2014 гг. занимал должность председателя кадастра недвижимости Армении, а с 2014-2016 гг. - министра энергетики и природных ресурсов.
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