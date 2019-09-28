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Внутренняя политика 28.09.2019 15:05

Алиев наградил главу Центробанка Азербайджана орденом «За службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении сотрудников Центрального банка Азербайджана орденами и медали в связи со 100-летием создании ЦБА, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, председатель ЦБА Эльман Рустамов награжден орденом «За службу Родине» I степени.

Кроме того, орденом «Труда» II степени награждены 3 сотрудника ЦБА, орденом «Труда» III степени награждены 2 сотрудника ЦБА.

Также 18 сотрудников награждены медалями «Терегги» («Прогресс»).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН, ЦБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]