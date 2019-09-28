Алиев наградил главу Центробанка Азербайджана орденом «За службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении сотрудников Центрального банка Азербайджана орденами и медали в связи со 100-летием создании ЦБА, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, председатель ЦБА Эльман Рустамов награжден орденом «За службу Родине» I степени.
Кроме того, орденом «Труда» II степени награждены 3 сотрудника ЦБА, орденом «Труда» III степени награждены 2 сотрудника ЦБА.
Также 18 сотрудников награждены медалями «Терегги» («Прогресс»).
Б.Рустамбеков
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