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Дальнее зарубежье 28.09.2019 15:31

Два десятка человек пострадали в результате столкновений в Кабуле в день президентских выборов в Афганистане

Более 20 человек были ранены в Кабуле в день президентских выборов.

В частности, в итальянскую неправительственную медицинскую клинику Emergency в Кабуле доставили 18 пострадавших, сообщил ее твиттер.

"В нашу больницу в Кабуле доставлены 18 раненых в результате нескольких столкновений, по крайней мере, еще восемь прибывают", - говорится в сообщении.

"Новости об инцидентах со всей страны поступают в этот день выборов #В Афганистане. Даже одна из наших машин скорой помощи подверглась нападению, наш коллега, который ехал на ней, был ранен, как и родственники, которые сопровождали пациента", - сообщила клиника, которая оказывает бесплатную медпомощь жертвам войны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]