Два десятка человек пострадали в результате столкновений в Кабуле в день президентских выборов в Афганистане

Более 20 человек были ранены в Кабуле в день президентских выборов.
В частности, в итальянскую неправительственную медицинскую клинику Emergency в Кабуле доставили 18 пострадавших, сообщил ее твиттер.
"В нашу больницу в Кабуле доставлены 18 раненых в результате нескольких столкновений, по крайней мере, еще восемь прибывают", - говорится в сообщении.
"Новости об инцидентах со всей страны поступают в этот день выборов #В Афганистане. Даже одна из наших машин скорой помощи подверглась нападению, наш коллега, который ехал на ней, был ранен, как и родственники, которые сопровождали пациента", - сообщила клиника, которая оказывает бесплатную медпомощь жертвам войны.
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