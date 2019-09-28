Два десятка человек пострадали в результате столкновений в Кабуле в день президентских выборов в Афганистане

Более 20 человек были ранены в Кабуле в день президентских выборов.

В частности, в итальянскую неправительственную медицинскую клинику Emergency в Кабуле доставили 18 пострадавших, сообщил ее твиттер.

"В нашу больницу в Кабуле доставлены 18 раненых в результате нескольких столкновений, по крайней мере, еще восемь прибывают", - говорится в сообщении.

"Новости об инцидентах со всей страны поступают в этот день выборов #В Афганистане. Даже одна из наших машин скорой помощи подверглась нападению, наш коллега, который ехал на ней, был ранен, как и родственники, которые сопровождали пациента", - сообщила клиника, которая оказывает бесплатную медпомощь жертвам войны.