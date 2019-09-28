Завершилось голосование на выборах президента Афганистана

Председатель Национальной избирательной комиссии Афганистана Хава Алам Нуристани объявила в субботу о завершении голосования на выборах президента страны, сообщает афганский телеканал Tolo.
По ее словам, исключение сделано лишь для избирательных участков, где люди еще ожидают очереди для того, чтобы проголосовать.
В выборах могли принять участие около 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны. Они должны были избрать одного из 15 кандидатов.
В стране были открыты 5,3 тыс. избирательных участков.
Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан".
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