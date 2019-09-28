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Дальнее зарубежье 28.09.2019 17:37

Завершилось голосование на выборах президента Афганистана

Председатель Национальной избирательной комиссии Афганистана Хава Алам Нуристани объявила в субботу о завершении голосования на выборах президента страны, сообщает афганский телеканал Tolo.

По ее словам, исключение сделано лишь для избирательных участков, где люди еще ожидают очереди для того, чтобы проголосовать.

В выборах могли принять участие около 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны. Они должны были избрать одного из 15 кандидатов.

В стране были открыты 5,3 тыс. избирательных участков.

Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, УЧАСТКИ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]