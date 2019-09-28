Церемонию прощания с Шираком посетят три десятка глав государств и правительств

Присутствие порядка 30 глав государств и правительств ожидается в понедельник, 30 сентября, на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, сообщила в субботу со ссылкой на Елисейский дворец радиостанция Europe 1.
О своем приезде сообщили, в частности, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Матарелла, глава правительства Бельгии Шарль Мишель, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Ливана Саад Харири.
Ранее стало известно о приезде на церемонию прощания с Шираком президента России Владимира Путина.
Церемония состоится в понедельник в соборе Сен-Сюльпис в Париже. На ней будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, глава правительства Эдуар Филипп, председатели обеих палат парламента Франции, близкие экс-президента.
30 сентября во Франции объявлен национальный траур.
Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт.
Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг., после этого отошел от активной политической и общественной жизни.
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