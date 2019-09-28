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Дальнее зарубежье 28.09.2019 18:21

В Атлантике пропало судно с украинцами на борту после шторма

В Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту, идет поисковая операция, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате штурма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал Кирилич в субботу агентству "Интерфакс-Украина".

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.

Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.

Между тем информированные источники сообщили агентству, что на борту могут быть 10 украинцев.

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Тэги: УКРАИНА, АТЛАНТИКА, СУДНО, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]