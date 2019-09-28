В Атлантике пропало судно с украинцами на борту после шторма

В Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту, идет поисковая операция, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.
"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате штурма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал Кирилич в субботу агентству "Интерфакс-Украина".
Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.
Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.
Между тем информированные источники сообщили агентству, что на борту могут быть 10 украинцев.
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