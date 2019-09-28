МИД Украины сообщает о спасении трех членов экипажа судна Bourbon Rhode, двое из них - украинцы

Спасены трое членов экипажа судна "Bourbon Rhode", в том числе двое граждан Украины, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.
"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич в твиттере.
Ранее стало известно, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).
Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.
Между тем, источники сообщили, что на борту могут быть 10 украинцев.
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