Более 35 человек стаи жертвами автоаварии в Китае

В результате ДТП в китайской провинции Цзянсу 36 человек погибли на месте происшествия, еще 36 человек получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

В минувшую субботу на скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Причиной маневра автобуса, приведшего к аварии, по данным предварительного расследования, стало лопнувшее переднее колесо.