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Происшествия 29.09.2019 10:15

Более 35 человек стаи жертвами автоаварии в Китае

В результате ДТП в китайской провинции Цзянсу 36 человек погибли на месте происшествия, еще 36 человек получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

В минувшую субботу на скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Причиной маневра автобуса, приведшего к аварии, по данным предварительного расследования, стало лопнувшее переднее колесо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]