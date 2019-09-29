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Дальнее зарубежье 29.09.2019 10:31

Северокорейский дипломат оптимистично настроен в отношении переговоров с США на рабочем уровне

Постпред КНДР при ООН Ким Сон завил, что сохраняет оптимизм по поводу переговоров между Северной Кореей и США на рабочем уровне, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

"Отношусь позитивно в отношении перспектив", - сказал дипломат корреспонденту агентства в Нью-Йорке в ответ на соответствующий вопрос.

Ким добавил, что, по его мнению, "время является подходящим".

В то же время в ответ на вопрос о возможности третьей встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, постпред заявил: "По этому поводу я пока сказать ничего не могу".

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва сказала журналистам, что рабочие переговоры межу Пхеньяном и Вашингтоном могут возобновиться через несколько недель.

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Тэги: КНДР, ДИПЛОМАТ, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]