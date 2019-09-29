Северокорейский дипломат оптимистично настроен в отношении переговоров с США на рабочем уровне

Постпред КНДР при ООН Ким Сон завил, что сохраняет оптимизм по поводу переговоров между Северной Кореей и США на рабочем уровне, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".
"Отношусь позитивно в отношении перспектив", - сказал дипломат корреспонденту агентства в Нью-Йорке в ответ на соответствующий вопрос.
Ким добавил, что, по его мнению, "время является подходящим".
В то же время в ответ на вопрос о возможности третьей встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, постпред заявил: "По этому поводу я пока сказать ничего не могу".
Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва сказала журналистам, что рабочие переговоры межу Пхеньяном и Вашингтоном могут возобновиться через несколько недель.
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