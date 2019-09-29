Глава МВД Афганистана сообщает о ликвидации 200 террористов за неполные сутки

За неполные сутки в Афганистане ликвидировано более 200 террористов, сообщил в субботу телеканалу Tolo News министр внутренних дел страны Маусд Андараби.
"Начиная с 24:00 прошедшей ночи до сих пор в стране в результате ударов с воздуха, наземных операций было ликвидировано более 200 террористов. За этот период только в Кабуле было проведено 22 операции, нанесены удары с воздуха по позициям экстремистов в пригородах столицы - в уездах Саруби, Карабаг", - сообщил министр.
По его словам, талибы две недели грозились, что сорвут выборы, но их планы были предотвращены силовыми структурами благодаря скоординированным действиям. "Талибы угрожали блокировать дороги, нападать на избирательные центры, не позволять населению участвовать в выборах. Но они не достигли никаких целей, за исключением спорадической стрельбы, взрывов, ракетных обстрелов, которые не поразили ни одного избирательного участка", - отметил Андараби.
"К сожалению, у нас были потери, но они по сравнению с прошедшими в 2014 году президентскими и прошлогодними парламентскими выборам намного меньше. Талибы в этот раз угрожали по всей стране, активные действия велись в провинции Тахар, в самом Кабуле, в Кундузе, Фарьябе, Джаузджане, ракетному обстрелу подвергся город Пули-Хумри. Но в целом им не удалось подвергнуть атакам избирательные участки", - заявил глава МВД.
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