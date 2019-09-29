Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0264 GBR   2.0958 TRY   0.2994

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.09.2019 11:45

Глава МВД Афганистана сообщает о ликвидации 200 террористов за неполные сутки

За неполные сутки в Афганистане ликвидировано более 200 террористов, сообщил в субботу телеканалу Tolo News министр внутренних дел страны Маусд Андараби.

"Начиная с 24:00 прошедшей ночи до сих пор в стране в результате ударов с воздуха, наземных операций было ликвидировано более 200 террористов. За этот период только в Кабуле было проведено 22 операции, нанесены удары с воздуха по позициям экстремистов в пригородах столицы - в уездах Саруби, Карабаг", - сообщил министр.

По его словам, талибы две недели грозились, что сорвут выборы, но их планы были предотвращены силовыми структурами благодаря скоординированным действиям. "Талибы угрожали блокировать дороги, нападать на избирательные центры, не позволять населению участвовать в выборах. Но они не достигли никаких целей, за исключением спорадической стрельбы, взрывов, ракетных обстрелов, которые не поразили ни одного избирательного участка", - отметил Андараби.

"К сожалению, у нас были потери, но они по сравнению с прошедшими в 2014 году президентскими и прошлогодними парламентскими выборам намного меньше. Талибы в этот раз угрожали по всей стране, активные действия велись в провинции Тахар, в самом Кабуле, в Кундузе, Фарьябе, Джаузджане, ракетному обстрелу подвергся город Пули-Хумри. Но в целом им не удалось подвергнуть атакам избирательные участки", - заявил глава МВД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


150 террористов сдались правительственным войскам на востоке Афганистана Расширение влияния ИГИЛ в Афганистане представляет прямую угрозу для стран ОДКБ - Богданов Патрушев назвал Афганистан страной с наибольшей террористической активностью Спецслужба Афганистана заявила о ликвидации 16 главарей террористов Семь террористов ликвидированы, еще 13 ранены в ходе спецоперации на северо-востоке Афганистана ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну", утверждают в афганской полиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]