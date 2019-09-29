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Дальнее зарубежье 29.09.2019 12:12

Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем был убит во время ссоры в городе Джидда, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, у него возник конфликт с другом, после чего тот выстрелил в телохранителя. Впоследствии Абдул-Азиз аль-Фагхем скончался в больнице от полученных ран.

Однако СМИ не уточнили, когда именно произошел этот инцидент.

СМИ отмечают, что погибший ранее служил телохранителем не только у нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, но и у его предшественника короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда (правил в 2005 - 2015 годах).

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]