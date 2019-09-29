Более тысячи человек в Сиднее вышли на демонстрацию в поддержку протестующих в Гонконге

Более тысячи человек в воскресенье приняли участие в манифестации в Сиднее с целью поддержать протестующих в Гонконге, сообщает издание The Canberra Times.
Демонстранты несли транспаранты и флаги, и кроме этого, зонтики - символ прошедшей накануне в Гонконге акции, приуроченной к пятой годовщине "Движения зонтиков".
Участники манифестации призывали "стоять вместе с Гонконгом" и "бороться за свободу".
Западные СМИ в свою очередь отмечают, что это мероприятие должно дать старт целой серии подобных акций, запланированных на воскресенье по всему миру.
Накануне полиция Гонконга применила водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона десятков тысяч демонстрантов, которые отмечали годовщину "Движения зонтиков". Так, пять лет назад активисты вышли на улицы Гонконга с требованием подлинного всеобщего избирательного права, а также отставки находившегося тогда во главе исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньина.
Протесты в этом году продолжаются в Гонконге 17-ю неделю и изначально были вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции жителей этого специального административного района КНР в другие районы Китая.
Администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.
Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.
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