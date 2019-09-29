Шесть человек ранены в столкновениях с полицией в Афганистане после авиаудара в провинции Газни, повлекшего жертвы среди мирных жителей

Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате столкновений с полицией в ходе акции протеста после субботнего авиаудара по селению Хаджи уезда Хаджа-Умари в Афганистане, сообщил в воскресенье телеканал 1TV.

По данным телеканала, в результате авиаудара шесть мирных жителей были убиты и еще четверо получили ранения.

Кто нанес авиаудар, не уточняется. На акцию протеста вышли сотни человек.

Губернатор провинции Газни встретился с протестующими и подтвердил на пресс-конференции, что произошедшее будет расследовано.