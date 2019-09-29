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Дальнее зарубежье 29.09.2019 12:55

Шесть человек ранены в столкновениях с полицией в Афганистане после авиаудара в провинции Газни, повлекшего жертвы среди мирных жителей

Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате столкновений с полицией в ходе акции протеста после субботнего авиаудара по селению Хаджи уезда Хаджа-Умари в Афганистане, сообщил в воскресенье телеканал 1TV.

По данным телеканала, в результате авиаудара шесть мирных жителей были убиты и еще четверо получили ранения.

Кто нанес авиаудар, не уточняется. На акцию протеста вышли сотни человек.

Губернатор провинции Газни встретился с протестующими и подтвердил на пресс-конференции, что произошедшее будет расследовано.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАУДАР, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]