Шесть человек ранены в столкновениях с полицией в Афганистане после авиаудара в провинции Газни, повлекшего жертвы среди мирных жителей

Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате столкновений с полицией в ходе акции протеста после субботнего авиаудара по селению Хаджи уезда Хаджа-Умари в Афганистане, сообщил в воскресенье телеканал 1TV.
По данным телеканала, в результате авиаудара шесть мирных жителей были убиты и еще четверо получили ранения.
Кто нанес авиаудар, не уточняется. На акцию протеста вышли сотни человек.
Губернатор провинции Газни встретился с протестующими и подтвердил на пресс-конференции, что произошедшее будет расследовано.
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