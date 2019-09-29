Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Кибератаки США против иранских ядерных объектов, осуществленные ранее, могли бы привести к миллионным жертвам, заявил в интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал министр.
При этом Зариф, в частности, упомянул вирус StuxNet, примененный против Ирана.
По его словам, Иран втянут в "кибервойну", однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".
Также Зариф отверг обвинения американской стороны в адрес Ирана в намерении вмешаться в выборы в США в 2020 году. Министр подчеркнул, что Тегеран не отдает предпочтения какой-либо из сторон на будущих выборах, и добавил, что Иран воздерживается от вмешательства во внутренние дела других государств.
StuxNet - вирусная программа, нацеленная на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Существует предположение, что StuxNet представляет собой специализированную разработку спецслужб Израиля и США, направленную против ядерного проекта Ирана. Так, в 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.
Переговоры по Карабаху не могут продолжаться бесконечно - Мамедъяров
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Алиев наградил главу Центробанка Азербайджана орденом «За службу Родине»
Тюмень поставит в Азербайджан электропогружные скважинные насосы «Шлюмберже»
Внешний долг Грузии в I полугодии вырос на 2,2%, до $18,2 млрд
Apple будет показывать фильмы в кинотеатрах до их выпуска в Apple TV+ - СМИ
Более 35 человек стаи жертвами автоаварии в Китае
МИД Украины сообщает о спасении трех членов экипажа судна Bourbon Rhode, двое из них - украинцы
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась международная книжная ярмарка
Caspian Energy Kazakhstan организовал первый CEO Lunch Aktau
Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго