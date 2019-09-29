Один из ключевых полевых командиров талибов ликвидирован в результате авиаудара афганских ВВС - Минобороны Афганистана

Полевой командир запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" был убит в результате авиаудара афганских ВВС в провинции Газни, сообщил в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.
"Мавлави Абдул Ханаан, который также является членом военной комиссии движения "Талибан", был убит в ходе авиационного удара на территории уезда Хогьяни", - говорится в сообщении. Детали операции при этом не приводятся.
Сообщение Минобороны о ликвидации Ханаана, который считается одним из ключевых командиров талибов, опубликовано на фоне массового протеста жителей провинции Газни в связи с гибелью шестерых мирных жителей после нанесенного субботнего авиаудара по селению Хаджи уезда Хаджа-Умари. В ходе этой атаки, как сообщают местные СМИ, были ранены еще четверо мирных граждан, сообщил телеканал 1TV.
По данным телеканала, в воскресенье в провинции вспыхнули акции протеста, они закончились столкновениями с полицией, в результате которых шесть человек получили огнестрельные ранения. На акцию протеста вышли сотни человек.
Губернатор провинции Газни встретился с протестующими и подтвердил на пресс-конференции, что произошедшее будет расследовано.
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