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Дальнее зарубежье 29.09.2019 14:48

В Гонконге, несмотря на действия полиции, продолжаются протестные акции

Тысячи демонстрантов второй день подряд проводят акции протеста на улицах Гонконга, несмотря на принимаемые полицейскими меры, сообщает агентство Associated press (AP).

Ранее в воскресенье полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся в районе Козуэй-Бей. Многие манифестанты в итоге отступили, однако затем перегруппировались и начали марш протеста в центре Гонконга.

Скандируя "будьте вместе с Гонконгом, боритесь за свободу", демонстранты растянулись примерно на 1 км. Некоторых из них несли плакаты, зонтики, а также флаги США, Великобритании и других зарубежных государств.

AP отмечает, что участники марша рисовали граффити на стенах, а также срывали надписи с поздравлениями в честь скорой 70-летней годовщины установления власти Коммунистической партии Китая в стране - Дня образования КНР.

Агентство напоминает, что в воскресенье, кроме Гонконга, акции протеста против политики властей КНР должны пройти еще в 60 городах мира. Ранее такая демонстрация началась в Сиднее.

Кроме этого, протестующие запланировали демонстрацию 1 октября, когда будет отмечаться День образования КНР.

Также в Гонконге в воскресенье прошла демонстрация сторонников центральных властей, которая собрала сотни человек.

Власти Гонконга в связи с ситуацией в сфере безопасности сократили масштаб праздничных мероприятий, а также отменили фейерверк. Однако глава администрации Гонконга Кэрри Лам во главе делегации из 240 человек в понедельник отбудет в Пекин для участия в торжествах.

Накануне полиция Гонконга применила водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона десятков тысяч демонстрантов, которые отмечали годовщину "Движения зонтиков". Так, пять лет назад активисты вышли на улицы Гонконга с требованием подлинного всеобщего избирательного права, а также отставки находившегося тогда во главе исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньина.

Протесты в этом году продолжаются в Гонконге 17-ю неделю подряд и изначально были вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции жителей этого специального административного района КНР в другие районы Китая.

Администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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