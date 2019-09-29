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Регион 29.09.2019 15:16

Эр-Рияд не сможет "купить" безопасность королевства, необходимо прекращение войны в Йемене - Зариф

Ключ к безопасности Саудовской Аравии лежит не в закупках вооружений, а в окончании войны в соседнем Йемене, заявил "на полях" Генассамблеи ООН глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Они (власти королевства - ИФ) думают, что точно так же, как они пока что покупали все что угодно и покупали оружие, дружбу и поддержку, они смогут приобрести за деньги и безопасность", - сказал он в интервью агентству ИРНА, выдержки из которого цитируют западные СМИ.

По словам министра, Эр-Рияду следует "отказаться от этой иллюзии". В то же время, подчеркнул Зариф, решение "абсолютно ясно, и это конец войны в Йемене".

"Напряженности в регионе придет конец, а это прекратит дальнейшее падение престижа Саудовской Аравии", - отметил глава МИД Ирана.

Также он обвинил Эр-Рияд в провоцировании напряженности с целью "открыть путь иностранцам в регион".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Позже глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

В минувшую пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что власти Саудовской Аравии - в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов, предпринятые после событий 14 сентября - дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МНЕНИЕ


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